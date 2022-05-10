Байден не исключил, что у Путина нет плана выхода из конфликта на Украине

Джо Байден / Фото Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Президент США Джо Байден предположил, что у главы российского государства Владимира Путина нет плана по выходу из ситуации, сложившейся в настоящее время на Украине. По словам американского лидера, такой вариант вызывает у него обеспокоенность. Об этом пишет агентство Reuters.

По информации агентства, Байден назвал Путина «расчётливым человеком» и заявил, что беспокоится из-за того, что у российский президент «нет плана по выходу прямо сейчас». Глава Белого дома отметил, что теперь он пытается понять, «что с этим делать».

Во время выступления на мероприятии по сбору средств близ Вашингтона, он выдвинул ещё одну версию о том, что Путин, возможно, ждал разделения НАТО и Евросоюза по причине действий на Украине. Однако ничего подобного не произошло.

В ходе торжественной речи на параде Победы 9 мая в Москве Путин отметил, что Россию «вынудили дать упреждающий отпор агрессии» НАТО, и назвал решение о начале военной спецоперации на Украине «своевременным и единственно правильным». По словам президента, сейчас российские военные сражаются «за наших людей в Донбассе» бок о бок с ополченцами на своей земле, обеспечивая тем самым и безопасность России.