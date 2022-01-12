Байден назвал вице-президента Камалу Харрис главой США во время выступления

Президент США Джо Байден в третий раз оговорился, назвав главой государства вице-президента страны Камалу Харрис. Как сообщает телеканал Fox News, это произошло на выступлении американского лидера в Университетском центре Атланты, во время которого он напомнил о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на «до и после», — сказал Байден.

WATCH: Joe Biden again refers to Kamala Harris as âPresident Harrisâ pic.twitter.com/anpOg4RZJW — RNC Research (@RNCResearch) January 11, 2022

Ранее сообщалось, что Байден оговорился в ходе речи о ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса. Он сказал, что в США скончались 200 млн пациентов с COVID-19, вместо 200 тысяч. Также американский лидер называл вице-президента Камалу Харрис президентом.

Сама Харрис в сентябре 2020 года во время избирательной кампании, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав её «администрацией Харрис». Тогда эксперты впервые заговорили о серьёзных проблемах с памятью у 78-летнего Байдена.