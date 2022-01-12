Байден назвал вице-президента Камалу Харрис главой США во время выступления
Сергей Князев
Сергей Князев
11:02, 12 января 2022
Президент США Джо БайденФото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Президент США Джо Байден в третий раз оговорился, назвав главой государства вице-президента страны Камалу Харрис. Как сообщает телеканал Fox News, это произошло на выступлении американского лидера в Университетском центре Атланты, во время которого он напомнил о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на «до и после», — сказал Байден.
Ранее сообщалось, что Байден оговорился в ходе речи о ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса. Он сказал, что в США скончались 200 млн пациентов с COVID-19, вместо 200 тысяч. Также американский лидер называл вице-президента Камалу Харрис президентом.
Сама Харрис в сентябре 2020 года во время избирательной кампании, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав её «администрацией Харрис». Тогда эксперты впервые заговорили о серьёзных проблемах с памятью у 78-летнего Байдена.
Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что вице-президент США Камала Харрис планирует стать следующим американским президентом, поскольку она проявляет высокую активность во внешней политике.