Байден снова запутался в словах и назвал Харрис президентом: топ ляпов

https://static.news.ru/photo/a239eade-329f-11eb-b0b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Американский президент Джо Байден снова оговорился во время официального выступления. Он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.

Соответствующее видео публикует РИА Новости.

Когда президент Харрис и я... — сказал Байден, рассказывая об успехах кампании по вакцинации населения в США​​.

Как сообщил телеканал Fox News, это далеко не первая оговорка президента. В начале марта он вместо аббревиатуры CDC сказал СD. После этого забыл, как зовут его министра обороны.

Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой... парень вон там, который там управляет этим подразделением, — сказал президент, забыв и название ведомства, в котором работает Ллойд Остин.

А до этого катастрофично выступил в пострадавшем от морозов Техасе. Он запутался в именах конгрессменов-демократов, потом во всеуслышание произнёс: «Что я здесь делаю? Я сбился со счёта».

Сама Харрис в сентябре 2020 года во время избирательной кампании, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав её «администрацией Харрис». Тогда эксперты впервые заговорили о серьёзных проблемах у 78-летнего Байдена с памятью.

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Алексей Пушков предположил, что вице-президент США Камала Харрис планирует стать следующим американским президентом, поскольку она проявляет высокую активность во внешней политике.