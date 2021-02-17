Пушков назвал Камалу Харрис следующим президентом США

https://static.news.ru/photo/b82de0f4-7145-11eb-b7dc-96000091f725_660.jpg Камала Харрис Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look press

Журналист и сенатор Алексей Пушков предположил, что вице-президент США Камала Харрис планирует стать следующим американским президентом, поскольку она проявляет высокую активность во внешней политике.

Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами, — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор уверен, что её активность была полезна для Байдена во время президентской кампании, но после победы на выборах это может стать минусом.

Ранее Харрис написала в Twitter, что беседовала с французским президентом Эммануэлем Макроном 16 февраля. Стороны обсудили коронавирусную инфекцию, изменение климата и проблемы в демографической сфере.

Байден победил на президентских выборах, которые прошли в США 3 ноября. 6 января конгрессмены утвердили его победителем. Инаугурация нового американского лидера прошла 20 января, на ней политик принял присягу и вступил в должность. Камала Харрис стала первой женщиной вице-президентом США за всю историю американской политики.

Как писал NEWS.ru, впервые с момента инаугурации рейтинг Байдена в США начал падать. Если 20 января главу государства поддерживали 63% американцев, то к 2 февраля действия президента одобряли 61% избирателей. Среди республиканцев главу Белого дома поддерживают 24% (против 30% ранее), а среди демократов поддержку ему оказывают 94%.