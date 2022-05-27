Байден назвал КНДР среди стран, примкнувших к антироссийским санкциям Байден назвал Северную Корею одной стран, присоединившихся к санкциям против России

Джо Байден / Фото CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал КНДР среди стран, присоединившихся в санкциям в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Очередную оговорку американский лидер сделал, выступая с речью перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе. Его слова приводит РИА Новости.

Мог ли кто-то подумать, когда я призывал к санкциям против России, что помимо НАТО их поддержат Австралия, Япония, Северная Корея, некоторые из стран АСЕАН? — сказал Байден.

Северная Корея в настоящее время сама находится под жёсткими американскими санкциями и не участвует в санкционной кампании в отношении Российской Федерации.

Это не первый конфуз во время публичных выступлений президента США. Ранее Байден запутался во время выступления на заводе Lockheed Martin в штате Алабама, где производят ПТРК Javelin для Украины. Глава государства по ошибке заявил, что США поставляли противоракетные комплексы не Украине, а России.

Также американский президент Джо Байден допустил оговорку на мероприятии в Белом доме, посвящённом окончанию Рамадана, священного для мусульман месяца. Байден заявил, что он является «первым сенатором от штата Делавэр», когда вместо этого он должен был сказать «первым президентом».