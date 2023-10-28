Байден назвал атаки по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН Байден: удары по объектам в Сирии были нужны для защиты граждан США

Фото: Air Force Master Sgt. Nathan Lipscomb

Президент США Джо Байден заявил, что удары американских военных по целям в Сирии были необходимы для защиты его граждан и соответствовали уставу ООН, передает РИА Новости. По его словам, ликвидация объектов в этой арабской республике помогает защитить американцев как внутри США, так и за пределами государства. Байден при этом не уточнил, как именно такие приказы способствуют защите сограждан. Американский лидер также выразил готовность и в будущем предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.

Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН, — сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли авиаудары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки. Эти удары в США назвали ответом на серию атак на американских военнослужащих в Сирии и Ираке, начавшихся 17 октября.

Днем 26 октября телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади. Это произошло вскоре после обстрела другого американского объекта в Айн-эль-Асаде на западе Ирака. В результате соответствующей атаки были ранены порядка 20 военнослужащих.