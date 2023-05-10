Байден начал угрожать всему миру Байден пригрозит проблемами всему миру, если в США наступит дефолт по госдолгу

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Джо Байден

Президент США Джо Байден пообещал всему миру проблемы, если в Штатах наступит дефолт, передает РИА Новости. Американский лидер обвинил республиканцев в создании текущего кризиса, утверждая, что у США есть ресурсы для погашения своих долгов.

Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы. Наша экономика скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб, — подчеркнул Байден на мероприятии в Нью-Йорке.

В январе Министерство финансов США информировало конгресс о применении «чрезвычайных мер» из-за предполагаемого достижения потолка государственного долга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом настаивает на поднятии потолка без каких-либо условий. Однако палата представителей, которую контролирует республиканская оппозиция, связывает этот шаг с сокращением бюджетных расходов.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что президент Джо Байден будет вынужден действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок государственного долга. Она упомянула возможность использования четвертого раздела четырнадцатой поправки к Конституции США, которая позволяет избежать дефолта в обход позиции конгресса, хотя это может привести к конституционному кризису в стране.