Американский военный заявил о слабости армии США Полковник Шэффер: армия США демонстрирует слабость из-за низких запасов оружия в арсенале

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Вооружённые силы США

Американская армия проявляет слабость, демонстрируя неготовность к потенциальным конфликтам из-за снижения запасов оружия в арсеналах до беспрецедентно низкого уровня, считает ветеран армии США полковник в отставке Энтони Шэффер. По его словам, которые передает «ПолитРоссия», текущее положение Вооруженных сил США неприемлемо в разгар геополитического противостояния с Россией.

Запасы оружия в США снизились до уровня, невиданного десятилетиями <...> Вместо того чтобы быть готовыми и демонстрировать силу для сдерживания потенциального конфликта, как мы это делали в 80-х, мы проявляем свою слабость, — считает эксперт.

Шэффер заявил, что из-за поставок оружия на Украину запасы вооружения в американских арсеналах снизились до крайне низкого уровня. По его словам, такая ситуация крайне опасна для США в условиях геополитической нестабильности. Кроме того, армия Штатов не выполнила 25% своих целей по набору нового персонала.

В американских СМИ ранее сообщили, что военное руководство США испугалось уменьшения запасов американского оружия из-за поставок военной помощи Украине. Отмечается, что Киеву в рамках помощи были поставлены тысячи единиц оружия, беспилотников, ракет и другого оборудования. Источники рассказали журналистам, что боеприпасы поступали на Украину непосредственно из запасов США.