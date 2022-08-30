В США испугались дефицита оружия из-за помощи Украине WSJ: в Пентагоне забеспокоились из-за дефицита запасов оружия после поставок Украине

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военное руководство США насторожилось, так как запасы американского оружия истощаются из-за поставок военной помощи Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона. Отмечается, что Киеву в рамках помощи были поставлены тысячи единиц оружия, беспилотников, ракет и другого оборудования. Источники рассказали журналистам, что боеприпасы поступали на Украину непосредственно из запасов США.

Большая часть поставок, включая боеприпасы, поступила непосредственно из запасов США, что истощает оружейное хранилище, предназначенное для непредвиденных угроз, — сказано в публикации.

В статье сказано, что американские чиновники забили тревогу из-за угрозы боеспособности армии США.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА. Он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется». По словам Шольца, цель Евросоюза — создание современных украинских вооруженных сил, которые будут в состоянии защищать их страну в долгосрочной перспективе. Он призвал союзников в вопросах поддержки Украины придерживаться «умной стратегии» и согласовывать свои действия.