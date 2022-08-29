Шольц анонсировал новую помощь Украине Шольц: Украина в ближайшие недели получит от Германии средства ПВО, радары и БПЛА

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщается на сайте германского правительства. Он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется».

Я, например, могу себе представить, что Германия возьмет на себя ответственность в вопросе усиления украинской артиллерии и системы ПВО. Мы должны поставлять Киеву не только то, от чего сами готовы отказаться, — сообщил канцлер.

По словам Шольца, цель Евросоюза — создание современных украинских вооруженных сил, которые будут в состоянии защищать их страну в долгосрочной перспективе. Он призвал союзников в вопросах поддержки Украины придерживаться «умной стратегии» и согласовывать свои действия.

Ранее Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву вооружения, позволяющие наносить удары по территории России. По его словам, такой подход в Германии предпочитают, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.