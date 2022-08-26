Шольц отказался поставлять Киеву вооружения для ударов по России Шольц: ФРГ не будет поставлять Киеву вооружения для ударов по России из-за риска эскалации

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву вооружения, позволяющие наносить удары по территории России. По его словам, такой подход в Германии предпочитают, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, сообщает издание T-Online.

Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным, — подчеркнул немецкий канцлер.

Он добавил, что Берлин не будет действовать в одиночку, ориентиром для него являются действия союзников.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон противостоят «ястребам» в ЕС по вопросу урегулирования на Украине. Берлин и Париж вынуждены скрывать от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию, состоящую в скорейшем завершении конфликта за столом переговоров.