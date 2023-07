Умер самый пожилой автор музыкального альбома в истории Американский певец Тони Беннет скончался в возрасте 96 лет

Американский певец Тони Беннет умер в возрасте 96 лет, сообщила Associated Press журналистка Сильвия Вайнер. По ее словам, исполнитель умер в своем родном Нью-Йорке. В 2021 году Беннет попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой автор музыкального альбома в истории. В записи альбома Cheek to Cheek принимала участие певица Леди Гага.

О причине смерти певца не сообщается. В 2016 году у Беннета была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Он исполнял поп-музыку с элементами джаза, выпустил более 70 альбомов и получил 19 премий «Грэмми».

17 июля на 77-м году жизни скончалась певица и актриса Джейн Биркин. Тело Биркин было найдено в ее квартире в Париже. О причинах смерти не сообщалось.

Биркин получила известность благодаря альбомам Di Doo Dah (1973) и Lolita Go Home (1975), песни на которых были написаны Генсбуром. Она также снялась в фильмах «Фотоувеличение» (Blow-Up, 1966), «Смерть на Ниле» (Death on the Nile, 1978), «Очаровательная проказница» (La Belle Noiseuse, 1991) и других. Впоследствии она была удостоена ордена Британской империи и Французского национального ордена «За заслуги».

Ранее на 78-м году жизни скончался актер Валерий Громовиков, известный благодаря ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Не родись красивой» и «Счастливы вместе». Всего в послужном списке Громовикова значатся более 160 фильмов и сериалов.