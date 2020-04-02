Американские нефтяники пытаются добиться новых санкций против России

https://static.news.ru/photo/1d082ae8-7584-11ea-ad9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Лобби производителей сланцевой нефти в США предпринимает попытки добиться от правительства введения новых санкций в отношении России и Саудовской Аравии. Цель добытчиков заключается в защите своей отрасли.

Об этом 3 апреля сообщают американские СМИ со ссылкой на собственные источники и мнения экспертов. По имеющейся информации, нефтяники обратились за помощью к бывшему министру энергетики США Рику Перри. Добытчики уверены, что новые санкции поспособствуют защите отрасли на территории Штатов.

Американское нефтяное лобби требует остановить сотрудничество с Москвой. В качестве альтернативного варианта предлагается прекратить поставки саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод Motiva, расположенный в Техасе и принадлежащий корпорации Saudi Aramco.

Планы Белого дома в отношении введения новых ограничительных мер прокомментировал в разговоре со СМИ глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник правительства США Боб МакНалли. По его словам, план «А» состоит в том, чтобы заставить РФ и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти и начать диалог со Штатами.

Но если это займёт слишком много времени или не удастся, президент прибегнет к плану «B» — протекционистским мерам по оказанию помощи американским производителям, — цитирует МакНалли Financial Times.

Как ранее писал NEWS.ru, члены руководства железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком вопрос, касающийся сокращения нефти в связи с кризисом, который был вызван распространением коронавируса.

Стороны провели переговоры о сокращении предложения нефти на 10 млн баррелей в сутки. Теперь Ситтон намерен обсудить данный вопрос с саудовским принцем.