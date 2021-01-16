Американская официантка спасла ребёнка от истязавших его родственников

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Бдительность официантки из Орландо (штат Флорида, США) позволила спасти 11-летнего мальчика от жестоких родственников, которые истязали его.

1 января работнице заведения Mrs. Potato Флавен Карвалью показалась подозрительной семья, сидевшая за одним из столов. Все родственники что-то ели, кроме одного мальчика. Приглядевшись, девушка заметила на руках и лице ребёнка ссадины, царапины и синяки.

Карвалью незаметно передала ребёнку записку, в которой спросила, нужна ли ему помощь. Сначала мальчик ответил отрицательно. Официантка повторила попытку, и ребёнок кивнул. Она позвонила в полицию, родственники мальчика при этом ничего не заметили, сообщает Fox News.

Прибывшие в ресторан стражи порядка задержали отчима ребёнка по подозрению в насилии над несовершеннолетним третьей степени. Мальчика доставили в больницу. Медики отметили, что пациент весил на девять килограммов меньше нормы для его возраста. Ребёнок, среди прочего, рассказал полицейским, что его заставляли стоять в планке по 30 минут и избивали, если он не справлялся. Один из детективов, занявшихся делом, предположил, что мальчика могли убить.

6 января отчима повторно задержали и предъявили ему официальные обвинения в насилии, его и мать ребёнка также обвинили в неисполнении родительских обязанностей. Мальчика и его четырёхлетнего сводного брата забрали органы опеки.

Ранее NEWS.ru сообщил, что участницу российского телешоу «Битва экстрасенсов» Ирину Игнатенко обвинили в истязании ребёнка. Называющая себя «ведьмой» женщина проводила над несовершеннолетней девочкой обряд «экзорцизма».