17 октября 2025 в 18:14

Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Инженер из Калифорнии Брэндон Доусон стал победителем 52-го международного чемпионата по выращиванию самых тяжелых тыкв, сообщает Associated Press. Его урожай весом 1064 килограмма принес денежный приз в размере $20 тыс. (более 1,6 млн рублей).

Услышав свое имя среди победителей, Доусон не смог сдержать эмоций: он поднял руки вверх и усадил своих детей на огромный овощ. Победитель рассказал, что трудится инженером-технологом на заводе по производству электромобилей Rivian Automotive, а выращивание гигантских овощей считает своим хобби уже пять лет. По его словам, инженерные знания и внимание к деталям помогают добиваться успехов и на грядках.

Доусон участвовал в чемпионате и ранее — в прошлом году он занял второе место. Однако, несмотря на нынешнюю победу, рекорд он пока не побил: первенство по-прежнему принадлежит 1278-килограммовой тыкве, выращенной братьями из Англии.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что людям с острыми заболеваниями ЖКТ, а также аллергикам не следует употреблять тыкву. В группу риска, по его словам, также входят пациенты с сахарным диабетом. Он уточнил, что у аллергиков не исключена нежелательная реакция на яркий оранжевый пигмент тыквы. Кроме того, их организм может отреагировать и на другие нутриенты в составе продукта.

тыква
чемпионы
чемпионаты
США
