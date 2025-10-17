Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира

Инженер из Калифорнии Брэндон Доусон стал победителем 52-го международного чемпионата по выращиванию самых тяжелых тыкв, сообщает Associated Press. Его урожай весом 1064 килограмма принес денежный приз в размере $20 тыс. (более 1,6 млн рублей).

Услышав свое имя среди победителей, Доусон не смог сдержать эмоций: он поднял руки вверх и усадил своих детей на огромный овощ. Победитель рассказал, что трудится инженером-технологом на заводе по производству электромобилей Rivian Automotive, а выращивание гигантских овощей считает своим хобби уже пять лет. По его словам, инженерные знания и внимание к деталям помогают добиваться успехов и на грядках.

Доусон участвовал в чемпионате и ранее — в прошлом году он занял второе место. Однако, несмотря на нынешнюю победу, рекорд он пока не побил: первенство по-прежнему принадлежит 1278-килограммовой тыкве, выращенной братьями из Англии.

