11 августа 2025 в 13:32

Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин

Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин

Американские потребители становятся основными плательщиками последствий торговых пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg. В материале сказано, что на текущий момент бизнес США несет 64% связанных с тарифами издержек, однако эта нагрузка постепенно перекладывается на плечи рядовых покупателей.

Данные на июнь показывают, что граждане уже оплачивают 22% дополнительных расходов, вызванных торговыми ограничениями, и эта доля может увеличиться до 67%. Такой перекос в распределении затрат неизбежно приведет к ускорению инфляции. Аналитики прогнозируют рост базового индекса потребительских цен до 3,2% годовых — на 0,8 процентных пункта выше уровня, который наблюдался бы без введения пошлин.

Эффект от тарифной политики оказался неоднозначным для американского бизнеса, сказано в материале. В то время как некоторые компании столкнулись с серьезными трудностями, другие производители воспользовались ситуацией для необоснованного повышения цен, дополнительно раскручивая инфляцию. Международные поставщики, по оценкам экспертов, к середине 2025 года возьмут на себя до 25% тарифного бремени, хотя пока их вклад ограничивается 14%.

Ранее Белый дом объявил о подписании президентского указа, устанавливающего дополнительные 25-процентные тарифы на индийские товары. Эта мера, как пояснили в администрации США, является ответом на закупки Индией российской нефти. Новые пошлины вступят в силу через три недели после публикации документа.

