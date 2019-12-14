Адвокат президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа Рудольф Джулиани побывал с рабочим визитом на Украине. За время поездки юрист, как он сам сообщил главе государства, смог собрать крайне важную информацию об оппонентах американского лидера. Данную информацию передают местные СМИ в субботу, 14 декабря.
Трамп позвонил Джулиани сразу же после того, как только тот вернулся в Нью-Йорк неделю назад. Юрист рассказал, что получил сведений больше, чем Трамп может себе представить. Адвокат президента намерен изложить свои выводы о поездке на Украину в 20-страничном докладе.
Предполагается, что собранная Джулиани информация связана с деятельностью украинской компании Burisma, одним из членов совета директоров которой до 2019 года был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена — соперника Трампа на президентских выборах 2020 года,
Ранее News.ru сообщал, что прокуратура США проверяет возможную причастность адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани к газовым контрактам на Украине. По данным The Wall Street Journal, помощники Джулиани неоднократно встречались с украинскими официальными лицами и обсуждали возможность участия их компании в прокладке газопровода из Польши на Украину.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен