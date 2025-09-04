Администрация Трампа обжалует решение Верховного суда о пошлинах

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение о незаконности введенных пошлин, сообщает Министерство юстиции страны. Это решение было принято апелляционным судом федерального округа Колумбия 29 августа и создает серьезные препятствия для внешнеполитической деятельности Вашингтона.

В официальном обращении подчеркивается, что судебное постановление ставит под угрозу текущие международные переговоры и уже достигнутые рамочные соглашения. Администрация президента настаивает на том, что лишилась важнейшего инструмента реализации внешней политики.

Это решение создает неопределенность в отношении текущих переговоров с другими странами, которые президент, используя пошлины, ведет в последние пять месяцев, а также ставит под угрозу уже согласованные рамочные соглашения и продолжающиеся консультации, — сказано в обращении Минюста.

Оспариваемое решение касается тарифов, введенных в апреле против ряда государств, а также пошлин на продукцию из Китая, Канады и Мексики, установленных в феврале. Суд сохранил действие пошлин до 14 октября, предоставив администрации время для подготовки апелляции.

Ранее Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность расторжения торговых соглашений с Европейским союзом, Японией и Южной Кореей. Как отметил президент США, такое развитие событий возможно в случае проигрыша Белым домом дела о пошлинах в Верховном суде страны.