93 млн человек проголосовали досрочно на выборах президента США

Наибольшее число избирателей проголосовали в Калифорнии (10,6 млн человек), в Техасе (почти 9,7 млн человек) и Флориде (8,7 млн). Число проголосовавших по почте составляет более 59 млн человек. Всего для голосования по почте было выдано около 90 млн бюллетеней. Об этом сообщает проект U.S. Elections Project, который возглавляет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.

