93 млн человек проголосовали досрочно на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/867446a0-1c6a-11eb-a5a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Показатели явки на президентских выборах в США могут стать рекордными за последние 100 лет. К вечеру 1 ноября досрочно свой голос отдали 99,3 млн американцев.

Наибольшее число избирателей проголосовали в Калифорнии (10,6 млн человек), в Техасе (почти 9,7 млн человек) и Флориде (8,7 млн). Число проголосовавших по почте составляет более 59 млн человек. Всего для голосования по почте было выдано около 90 млн бюллетеней. Об этом сообщает проект U.S. Elections Project, который возглавляет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.

#earlyvote morning update 11/1



At least 93 million people have voted in the 2020 general election https://t.co/s8K2xFDeSA pic.twitter.com/1anQbUGkTm — Michael McDonald (@ElectProject) November 1, 2020

Центр электоральных исследований и инноваций в Вашингтоне прогнозирует общую явку на выборах в 150 млн человек, что на 20 млн больше, чем в 2016 году. Эксперты считают, что подобная избирательная активность свидетельствует о желании перемен. Всего в стране 240 млн зарегистрированных избирателей.

Как писал NEWS.ru, согласно последнему опросу общественного мнения, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голос 52% избирателей, нынешнего главу Белого дома поддерживают 42% опрошенных.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Соперники ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Трамп обвиняет Байдена в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях действующего американского лидера. Эксперты считают, что предварительные итоги выборов будут известны не 4 ноября, а на следующей неделе.