Вдова Табакова оценила назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Вдова бывшего художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова, актриса Марина Зудина оценила в беседе с NEWS.ru назначение на пост худрука театра Константина Хабенского. Она считает, что это наиболее правильный вариант.

Я очень рада, я думаю, что на сегодняшний день это наиболее правильный вариант, — сказал Зудина.

Ранее стало известно, что Хабенский возглавит МХТ имени Чехова. На этом посту он сменил Сергея Женовача, уволившегося по собственному желанию. Последний продолжит руководить студией театрального искусства. В Минкультуры полагают, что Хабенский сможет объединить труппу и вывести театр на новый уровень. Актёр сам долго время проработал в МХТ имени Чехова и знает всё изнутри.

Олег Табаков возглавил МХТ имени Чехова в 2000 году. В 2006 — 2007 годах по его инициативе была проведена крупномасштабная реконструкция Основной сцены и зала. Артист скончался в 2018 году в результате сердечного приступа. После его смерти театр возглавил театральный режиссёр Сергей Женовач.