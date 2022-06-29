«Тяжелейший год»: Маковецкий и Олешко закрыли сезон в театре Вахтангова Уехавшийся из России режиссёр Римас Туминас обратился к артистам театра им. Вахтангова, закрывшим без него 101-й сезон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Маковецкий

Театр им. Вахтангова закрыл 101-й сезон традиционным концертом на Старом Арбате. Уже 13 лет подряд вахтанговцы не только играют финальные спектакли на своих сценах, но и параллельно выходят на импровизированные подмостки перед зданием театра. И пока на исторической сцене шёл второй акт самой громкой премьеры сезона — «Война и мир» в постановке Римаса Туминаса, — москвичи собрались возле театра на праздничный концерт со звёздными вахтанговцами. Среди зрителей действа был журналист NEWS.ru.

За полчаса до официального начала представления у металлических заграждений, обрамляющих специально созданную сцену, стали собираться люди. Кто-то даже специально приехал из дома на традиционный концерт вахтанговцев.

Я приезжаю уже четыре года подряд на Арбат. Было бы шесть, если бы не пандемия. Наверное, поэтому так хотелось приехать. Ни один театр Москвы не устраивает таких праздников зрителям. А тут и Маковецкий, и Князев выйдут, — поделилась с NEWS.ru Анастасия Белова.

Первые 20 минут собравшихся развлекал джаз-банд, исполнивший попурри из знаменитых советских песен. Людей долго раскачивать не пришлось: они с первых аккордов подпевали хиту «Землян» «Трава у дома». Но ровно в 20:30 на алом покрытии уличной сцены появились директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок, народный артист РФ Сергей Маковецкий и народный артист РСФСР Евгений Карельских в образе писателя Льва Толстого. Они прочли пролог «Фауста» Иоганна Вольфганга Гёте и поздравили собравшихся с закрытием 101-го сезона, после чего Сергей Маковецкий убежал играть второй акт «Войны и мира».

Свой концерт вахтанговцы посвятили 100-летию театра. Режиссёрами выступили Ася Князева и Эльдар Трамов. А сам вечер вели Принцесса Турандот (народная артистка России Марина Есипенко) и «цанни» — слуги из пьесы Карло Гоцци — в исполнении Эльдара Трамова, Алексея Петрова, Евгения Ивашова и Елизаветы Палкиной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марина Есипенко

За минувший сезон у вахтанговцев произошло сразу четыре важнейших, по мнению директора, события, связанных с числом 100: 100 лет театру имени Вахтангова, 100 лет без Евгения Богратионовича Вахтангова, 100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Этуша и 100-процентная посещаемость театра.

Представление разворачивалось на сцене, выстроенной у центрального входа по обе стороны от памятника основателю театра Евгению Вахтангову. Собравшимся рассказали, что памятник открыли в 2020 году и сделан он целиком из бронзы. За два с половиной часа к поклонникам выходили вахтанговцы всех поколений, в том числе Евгений Князев, Юлия Рутберг, Александр Олешко, Яна Соболевская, Анна Антонова, Игорь Карташёв, Екатерина Симонова и другие артисты.

В вечере участвовали выпускники Театрального института имени Б. В. Щукина 2022 года, которых приняли в стажёрскую группу театра. Ребята посвятили Кириллу Кроку переделанную песню Queen Bohemian Rhapsody, в которой назвали директора своей новой театральной мамой, а всю труппу — большой семьёй из 200 человек.

Многие выступающие буквально разрывались между участием в серьёзной постановке «Война и мир» и весёлыми песнями на уличной сцене. По сложившейся традиции, артисты, играющие в день закрытия сезона на сцене, выходят к зрителям после спектакля. Но поскольку постановка Туминаса длится неполных пять часов и заканчивается около полуночи, то артисты выходили на импровизированные подмостки по мере того, как им позволяла роль.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зрители во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Сергей Маковецкий во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Сергей Маковецкий во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Михаил Васьков во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Михаил Васьков во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на закрытии театрального сезона Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на закрытии театрального сезона Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса, ведущая вечера Марина Есипенко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса, ведущая вечера Марина Есипенко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса, ведущая вечера Марина Есипенко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса, ведущая вечера Марина Есипенко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России, певец, композитор Олег Митяев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Народный артист России, певец, композитор Олег Митяев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Аделина Гизатуллина и Василий Цыганцов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Аделина Гизатуллина и Василий Цыганцов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Аделина Гизатуллина и Василий Цыганцов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Аделина Гизатуллина и Василий Цыганцов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Яна Соболевская во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Яна Соболевская во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анна Антонова и Эльдар Трамов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Анна Антонова и Эльдар Трамов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Евгений Князев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Евгений Князев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Каролина Койцан во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Каролина Койцан во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Рутберг во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Юлия Рутберг во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Александр Олешко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Александр Олешко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Михаил Васьков во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Михаил Васьков во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Екатерина Симонова во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Екатерина Симонова во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Игорь Карташев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Карташев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на закрытии театрального сезона в театре имени Евгения Вахтангова в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на закрытии театрального сезона в театре имени Евгения Вахтангова в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Александр Олешко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Александр Олешко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актерский состав на сцене в финале уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актерский состав на сцене в финале уличного концерта, посвященного закрытию 101-го сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Так, актриса Юлия Рутберг вышла в образе Анны Шерер, светской фрейлины, в салоне которой решаются судьбы и распределяются должности в романе Льва Толстого. Рутберг рассказала зрителям о своём персонаже и исполнила песню Эдит Пиаф из спектакля театра им. Вахтангова «Кабаре „Бродячая собака“».

Я всех нас и всех вас поздравляю с закрытием такого невероятного сезона в нашей жизни. Мы его не забудем никогда! — сказала актриса.

Особое ощущение собравшимся постарался передать и Евгений Князев, представший в образе князя Болконского.

Я горжусь, что наш театр сумел выдержать такой тяжелейший год и выпустить много прекрасных премьер! Я горжусь тем, что на Арбате существует театр, который живет на протяжении 100 лет своими традициями! — сказал артист.

Показали зрителям и первый бал Наташи Ростовой. Ксения Трейстер исполнила его дважды за день: на исторической сцене и уличной. После чего перед гостями появился Александр Олешко и рассказал, как несколько лет назад по Арбату прогуливалась Людмила Гурченко и случайно стала частью праздничного концерта театра. Тогда она вместе с артистами спела «Московский дворик», а в этот вечер её спел Олешко.

Так знайте же, чудесные артисты, что я вас всех люблю! — в завершении прозвучал голос Римаса Туминаса.

По словам Крока, несмотря на отъезд Туминаса, его спектакли останутся в репертуаре.

Финальным аккордом концерта стал праздничный фейерверк, осветивший Старый Арбат под аплодисменты публики.