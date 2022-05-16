Туминас исключён из числа получателей премии РФ в области культуры

Фото Genrietta Peryan/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому режиссёр Римас Туминас исключён из числа лиц, которым присуждена премия РФ в области культуры за 2021 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства РФ 2021 года в области культуры, — говорится в документе.

Бывший худрук театра имени Вахтангова в настоящее время покинул Россию и переехал к себе на родину в Литву. Театр Туминас возглавлял с 2007 года, пост худрука он покинул 25 февраля. Туминас — обладатель Госпремии РФ и четырёхкратный лауреат «Золотой маски». В театре Вахтангова он поставил более 10 спектаклей. Официально он уволен из театра 6 мая.

Ранее спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой говорил, что режиссёр и бывший худрук Театра Вахтангова Римас Туминас был вынужден оставить Россию и уехать в Литву из-за того, что там стали угрожать его семье.