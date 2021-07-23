Олешко обвинил руководство МХАТа в попытке «сломать» Доронину

Российский актёр и телеведущий Александр Олешко в разговоре с MK.RU фактически обвинил руководство МХАТ имени Горького в попытке «сломать» народную артистку СССР Татьяну Доронину. Мужчина подчеркнул, что происходящее в театре также вредит и ему.

Он вспомнил, как Доронина играла с Аристархом Ливановым в спектакле «Требуется актриса на роль жены Достоевского», назвав работу мэтров «магическим кругом, в который ты попал».

И то, что с ней (с Дорониной. — NEWS.ru) сейчас происходит, я считаю бесчеловечным по отношению к тому, что она строила. Хотите новых смыслов, новый театр — постройте своё, назовите по-своему и экспериментируйте. Ведь у вас у всех дома железные двери с кодовыми замками, но вы не пускаете к себе домой чужаков. Попробуйте тогда неделю прожить нараспашку, — добавил Олешко.

Артист также объяснил, почему ему не нравятся девушки, хотя их так много вокруг — «интересных и современных». Актёр отметил, что не хочет их обижать, но они для него «все на одно лицо» и он не понимает, как их различать.

Накануне Олешко на своей странице в Instagram рассказал о неожиданном эпизоде с участием режиссёра Владимира Меньшова. В начале 2000-х годов он однажды летел с актёром и его супругой — артисткой Верой Алентовой — из США в Москву после гастролей. Олешко удивился, что Меньшов и Алентова выбрали не бизнес-класс авиалайнера, а сидели вместе со своими зрителями.

Ранее сообщалось, что Олешко заявил, что не любит День святого Валентина и не отмечает эту дату. По его мнению, праздновать День всех влюблённых в России — это примерно то же самое, что в США сжигать Масленицу.