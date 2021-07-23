Александр Олешко объяснил, почему ему не нравятся девушки

Российский актёр и телеведущий Александр Олешко в разговоре с MK.RU объяснил, почему ему не нравятся девушки, хотя их так много вокруг — «интересных и современных». Артист отметил, что не хочет их обижать, но они для него «все на одно лицо», и он не понимает, как их различать.

Быть может, они прекрасные, добрые, но мне с ними становится смертельно скучно. Наверняка где-то есть та, которая услышит, что я, например, с одним поэтом написал стихи на музыку к фильму «Любовь и голуби», и скажет: «Как мне это понятно». Всё должно каким-то образом совпасть во времени и в пространстве, — отметил Олешко.

В качестве примера он привёл историю актёра Даниила Спиваковского, который познакомился с будущей супругой в самолёте — она тогда работала стюардессой.

Он (Спиваковский. — NEWS.ru) рассказывал: «Я с такой девушкой познакомился! Я женюсь!» А сейчас у него куча детей, и они абсолютно счастливы. Где совпало? В небе, — резюмировал актёр.

Накануне Олешко на своей странице в Instagram рассказал о неожиданном эпизоде с участием режиссёра Владимира Меньшова. В начале 2000-х годов он однажды летел с актёром и его супругой — артисткой Верой Алентовой — из США в Москву после гастролей. Олешко удивился, что Меньшов и Алентова выбрали не бизнес-класс авиалайнера, а вместе со своими зрителями.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РФ Александр Олешко заявил, что не любит День святого Валентина и не отмечает эту дату. По его мнению, праздновать День всех влюблённых в России — это примерно то же самое, что в США сжигать Масленицу.