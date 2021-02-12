Александр Олешко объяснил, почему не празднует День святого Валентина

https://static.news.ru/photo/8fc5f290-6ead-11eb-bfd4-96000091f725_660.jpg Александр Олешко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист РФ Александр Олешко заявил, что не любит День святого Валентина и не отмечает эту дату. По его мнению, праздновать День всех влюблённых в России — это примерно то же самое, что в США сжигать Масленицу.

По его мнению, это навязанное и искусственно привнесённое торжество, которое и не праздник вовсе, а некий маркетинговый ход, направленный на увеличение продаж шариков, открыток, цветов и «сердечек».

К настоящей любви он не имеет никакого отношения! Вот у меня день любви — это каждый день! — пояснил актёр театра и кино, слова которого приводит ФАН.

Олешко высказал мнение, что люди, говоря о любви, не должны ограничиваться каким-то одним днём, а должны выражать её по отношению к родным постоянно.

Кроме того, напомнил он, в России есть множество праздников и разных памятных дат. 8 июля в России с 2008 года отмечают День любви, семьи и верности, который приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Ранее NEWS.ru писал, что День святого Валентина намерены отпраздновать 13% россиян России. Среди них больше всего людей в возрасте от 18 до 24 лет.