Олешко рассказал о неожиданном эпизоде в самолёте с участием Меньшова

Российский артист и телеведущий Александр Олешко на своей странице в Instagram рассказал о неожиданном эпизоде с участием режиссёра Владимира Меньшова. В начале 2000-х годов он однажды летел с актёром и его супругой — артисткой Верой Алентовой — из США в Москву после гастролей.

Олешко удивился , что Меньшов и Алентова выбрали не бизнес-класс авиалайнера, а вместе со своими зрителями.

Народные любимцы летели не в бизнес-классе, а вместе с нами и своими зрителями. Не знаю, бывает ли сейчас такое, но когда в самолёт вошли Алентова и Меньшов и протискивались к своим местам в хвосте, пассажиры им аплодировали, — написал артист.

Олешко отметил, что они приземлились в Москве за восемь часов до интервью, снятом в культурно-развлекательном комплексе «Голден Пэлас», где телеведущий тогда вёл шоу-программы и праздники.

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

Ранее сообщалось, что собравшиеся на Новодевичьем кладбище стали свидетелями загадочной манипуляции Юлии Меньшовой, которую она провела над гробом отца. Когда служители кладбища открыли крышку гроба с телом Владимира Меньшова, дочь режиссёра подошла, чтобы проститься с отцом, и достала из кармана небольшой пакет. Внутри оказалось сыпучее вещество, которое Юлия и высыпала на гроб.