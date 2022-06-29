Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зрители во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Сергей Маковецкий во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Сергей Маковецкий во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Михаил Васьков во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Михаил Васьков во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на закрытии театрального сезона в театре имени Евгения Вахтангова в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на закрытии театрального сезона в театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса, ведущая вечера Марина Есипенко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса, ведущая вечера Марина Есипенко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса, ведущая вечера Марина Есипенко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса, ведущая вечера Марина Есипенко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Народный артист России, певец, композитор Олег Митяев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Народный артист России, певец, композитор Олег Митяев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Аделина Гизатуллина и Василий Цыганцов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Аделина Гизатуллина и Василий Цыганцов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Аделина Гизатуллина и Василий Цыганцов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Аделина Гизатуллина и Василий Цыганцов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Яна Соболевская во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Яна Соболевская во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анна Антонова и Эльдар Трамов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Анна Антонова и Эльдар Трамов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Евгений Князев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Евгений Князев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Каролина Койцан во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Каролина Койцан во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Рутберг во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Юлия Рутберг во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Александр Олешко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Александр Олешко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Михаил Васьков во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Михаил Васьков во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Екатерина Симонова во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Екатерина Симонова во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Игорь Карташев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Карташев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на закрытии театрального сезона в театре имени Евгения Вахтангова в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на закрытии театрального сезона в театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Александр Олешко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Александр Олешко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра