Театр имени Евгения Вахтангова устроил праздничное представление на Арбате по случаю закрытия своего 101-го сезона. Впервые праздничный арбатский концерт состоялся в 2009 году, и с тех пор ежегодно в любую погоду поклонники и зрители собираются перед зданием театра, чтобы попрощаться с театром до следующего сезона. Исключение сделали только в период пандемии, когда закрытие сезона проходило онлайн. На сцене возле памятника основателю театра выступили артисты разных поколений. Открыл праздник директор театра Кирилл Крок. Уличное представление собрало более 2 тысяч человек. Свой концерт вахтанговцы посвятили 100-летию театра. Подробности — в фотоматериале NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Сергей Маковецкий во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Михаил Васьков во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на закрытии театрального сезона в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса, ведущая вечера Марина Есипенко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса, ведущая вечера Марина Есипенко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Народный артист России, певец, композитор Олег Митяев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Аделина Гизатуллина и Василий Цыганцов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Аделина Гизатуллина и Василий Цыганцов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Яна Соболевская во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Анна Антонова и Эльдар Трамов во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Евгений Князев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Каролина Койцан во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Юлия Рутберг во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Александр Олешко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Михаил Васьков во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Екатерина Симонова во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Карташев во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на закрытии театрального сезона в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Александр Олешко во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Ксения Трейстер (Наташа Ростова) во время уличного концерта, посвященного закрытию 101-ого сезона Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Концерт посвящен 100-летию театра