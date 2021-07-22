Познер назвал любимых французских певцов

Российский телеведущий Владимир Познер в разговоре с NEWS.ru заявил, что французские шансонье — «особое явление» и их популярности за пределами республики нет рационального объяснения. Своими любимыми певцами он назвал Мориса Шевалье, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф.

Французские шансонье — это особое явление. <...> Почему они популярны вне Франции... Нет рационального объяснения. Это очень давняя французская традиция — шансонье. Она восходит к началу прошлого века. Такие [певцы], как Морис Шевалье. Я лично их обожаю. [Шарля] Азнавура, например. Очень люблю его. Эдит Пиаф. Не могу объективно это оценивать, вы спрашиваете о чём-то родном, — отметил Познер.

22 июля также исполняется 75 лет великой французской певице Мирей Матьё. Её называли «послом французской песни» и выбирали прототипом национального символа республики — Марианны. Исполнительницу знают и любят в России ещё с советских времён. И эта симпатия оказалась взаимной. Чем Мирей Матьё покорила нашу страну — читайте в скором времени в большом материале NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что российский телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru рассказал, что к России как к стране, «к режиму», за границей относятся в основном отрицательно. Он считает, что всё дело в политике.