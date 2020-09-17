Князев поддержал идею Ефремова создать Российский тюремный театр

https://static.news.ru/photo/34107a7c-f90c-11ea-a9ce-fa163e074e61_660.jpg Евгений Князев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Евгений Князев положительно отнёсся к предложению актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии за смертельное ДТП, которое касается создания Российского тюремного театра.

Таких театров было много. Когда отец моего друга Жени Дворжецкого был в лагере, он работал в таком театре. Они переезжали из одной зоны в другую, выступали. Георгий Жжёнов тоже служил в Музыкальном драматическом театре Магадана, потом попал в лагерь во второй раз и работал в Воркуте. Наталья Сац фактически организовывала театр, находясь в лагерях. Когда она увидела Виктора Розова, она сказала: «Я скоро освобожусь и буду создавать театр, возьму вас с собой как артиста». Биография — вещь сложная, — отметил Князев в эфире «Радио 1».

По его словам, театр создан для того, чтобы влиять на человека. Душа развивается, когда соприкасается с прекрасным. Он считает, что Ефремов сможет помочь заключённым попасть на сцену, если будет с ними заниматься.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических веществ.

Как писал NEWS.ru, член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва рассказала, что меню для заключённых в СИЗО-5, в котором находится осуждённый за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов, выглядит довольно скромно.