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«Больше таких уже не будет»: Соседов о Фредди Меркьюри

Музыкальный критик оценил феномен Меркьюри в годовщину его смерти
18:50, 24 ноября 2021
«Больше таких уже не будет»: Соседов о Фредди Меркьюри Фредди Меркьюри Фото: Chris Walter/Photofeatures International/Global Look Press
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30 лет назад, 24 ноября 1991 года скончался фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри. Музыкальный критик, журналист, телеведущий Сергей Соседов рассказал NEWS.ru о феномене артиста и его значении для культуры.

Феномен необыкновенный. Таким надо родится. Такие самородки рождаются в одном экземпляре, один раз. И больше таких уже не бывает, — заявил Соседов.

По его словам, главное в творчестве певца была не музыка, хорошей музыки и сейчас много, а мощная энергетика, которая «пёрла» у него со сцены. И за 30 лет со смерти Меркьюри так и не появился артист такого же уровня.

Люди всегда влюбляются в энергетику. Мелодий много гениальных, но слушатель влюбляется в энергию, которая исходит от человека, — резюмировал Соседов.

Он добавил, что надо быть благодарным судьбе, что мы жили при Меркьюри и слушали его.

Ранее участники британской группы Queen выпустили мобильное приложение, определяющее схожесть с вокалистом коллектива. Алгоритм вычисляет, насколько похоже на исполнителя поёт пользователь. 

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