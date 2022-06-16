ВСУ заподозрили в охоте на «путинских любимцев» Руководитель группы «Земляне» Киселёв: на нас могли охотиться ВСУ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Солист группы «Земляне» Андрей Храмов

ВСУ могли охотиться на «путинских любимцев» — музыкальную группу «Земляне», когда машина с участниками попала в аварию, заявил руководитель коллектива Владимир Киселёв изданию ИА SM-News. По его словам, причиной ДТП стала вспышка сбитой ракеты.

Очень интересно, что статьи, информация и видео, которое украинцы показали с формулировкой «путинские любимцы, путинские звёзды», зная, что Владимир Владимирович Путин с нами пел в свое время «Траву у дома», безусловно, без всякой конспирологии наталкивает на очень занятную вещь. <...> Была сбита ракета прямо в нашей зоне видимости, и вспышка ослепила машины, которые шли на нас, что показывает: ракета летела с той стороны, откуда мы ехали, — сказал Киселёв.

Он уточнил, что по пути в сторону Луганска вспышка ослепила встречную машину, а музыкантов спас профессионализм водителя. По словам Киселёва, украинское телевидение именно его группу связывало с Владимиром Путиным: ни Григория Лепса, ни певицу Зару, ни Владимира Машкова так не характеризовали.

13 июня на обратном пути из Херсона в 30 км от Феодосии автобус с группой «Земляне», певицей Еленой Север, группой «СПБ!» и другими артистами попал в ДТП. Музыканты возвращались с концерта, посвященного Дню России. На плохо освещённой трассе едва не произошло столкновение с фурой.