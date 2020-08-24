Сергей Гармаш объявил о паузе в творческой деятельности до января 2021 года

https://static.news.ru/photo/d174496c-e631-11ea-b428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Сергей Гармаш, покинувший театр «Современник», не будет участвовать в проектах до января 2021 года.

До января не хочу ничего говорить, мне не о чем, я отдыхаю, — отметил Гармаш в беседе с ТАСС.

Гармаш объявил о своём уходе из «Современника» в ходе закрытого сбора труппы театра. В частности, он зачитал письмо, в котором негативно отзывался о проектах, поставленных при новом руководстве, и указывал на притеснение работников театра.

Ранее NEWS.ru писал, что новая версия ухода Гармаша из «Современника» появилась в театральной Москве. По слухам, актёр требовал от худрука Виктора Рыжакова миллион рублей за работу в театре, в чём ему и было отказано.

Рыжаков возглавил театр после смерти Галины Волчек, хотя она видела своим преемником только Гармаша. Но к её воле никто не прислушался.