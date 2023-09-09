Райкин открыл сезон в «Сатириконе»: фото актеров театра Худрук рассказал о новых спектаклях

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Директор театра «Сатирикон» Владимир Казаченко (слева) и художественный руководитель театра Константин Райкин во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»

8 сентября, в «Сатириконе» имени Аркадия Райкина состоялся сбор труппы. Худрук театра Константин Райкин рассказал о спектаклях, которые представят зрителям в течение 85-го сезона. По его словам, количество постановок на Малой сцене уменьшится.

«На Малую сцену стоит такая очередь, и ее репертуар так густ, что он уже приходит в противоречие с репертуаром Большой сцены. <...> Мы вынуждены „чистить“ репертуар нашей Малой сцены. Я думаю, ко второй половине сезона, после Нового года, нам придется с чем-то проститься. Может, из наших старых спектаклей», — отметил Райкин.

К труппе театра присоединились выпускники Высшей школы сценических искусств Екатерина Воронина, Екатерина Вьюхина, Илья Гененфельд и Владимир Кравченко. Они играют в спектакле Райкина «Четыре тирана» по пьесе Карло Гольдони.

На открытии сезона собрались актеры театра Наталия Вдовина, Марьяна Спивак, Владимир Большой, Агриппина Стеклова и многие другие.

Снимки со сбора труппы «Сатирикона» — в фотогалерее NEWS.ru.