8 сентября, в «Сатириконе» имени Аркадия Райкина состоялся сбор труппы. Худрук театра Константин Райкин рассказал о спектаклях, которые представят зрителям в течение 85-го сезона. По его словам, количество постановок на Малой сцене уменьшится.
«На Малую сцену стоит такая очередь, и ее репертуар так густ, что он уже приходит в противоречие с репертуаром Большой сцены. <...> Мы вынуждены „чистить“ репертуар нашей Малой сцены. Я думаю, ко второй половине сезона, после Нового года, нам придется с чем-то проститься. Может, из наших старых спектаклей», — отметил Райкин.
К труппе театра присоединились выпускники Высшей школы сценических искусств Екатерина Воронина, Екатерина Вьюхина, Илья Гененфельд и Владимир Кравченко. Они играют в спектакле Райкина «Четыре тирана» по пьесе Карло Гольдони.
На открытии сезона собрались актеры театра Наталия Вдовина, Марьяна Спивак, Владимир Большой, Агриппина Стеклова и многие другие.
Снимки со сбора труппы «Сатирикона» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актеры театра Владимир Большов и Марина Дровосекова во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Сбор труппы Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, посвященный началу 85-го сезона
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актриса театра Наталия Вдовина во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актеры театра Денис Суханов (в центре) и Агриппина Стеклова во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актеры театра Екатерина Воронина, Екатерина Вьюхина, Владимир Кравченко и Илья Гененфельд (слева направо) во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер театра Яков Ломкин во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актриса театра Марьяна Спивак во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер театра Владимир Большов во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актеры театра Никита Григорьев, Антонина Рыбаловлева и Екатерина Вьюхина (слева направо) во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер театра Георгий Лежава во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер театра Павел Алексеев во время сбора труппы Российского государственного театра «Сатирикон»