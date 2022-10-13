Министра культуры Любимову пригласили на спектакль о мальчике-гее Депутат ГД Кузнецов пригласил главу Минкульта Любимову на спектакль Райкина «Все оттенки голубого»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Любимова

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пригласил министра культуры Ольгу Любимову в театр «Сатирикон» на спектакль «Все оттенки голубого». Свое предложение парламентарий озвучил на расширенном совещании, посвященном проблемам культуры, которое прошло в ГД. Об этом сообщает побывавший на заседании журналист NEWS.ru. Кузнецов предупредил Любимову, что сам относится к постановке критически и на сцене ее ждет «суровая драма о простом русском парне, сознавшемся в своей гомосексуальности».

В рамках состоявшегося в ГД совещания под руководством председателя комитета по культуре Елены Ямпольской депутат от франкции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил обратить внимание на качество некоторых театральных постановок. Он привел в пример один из спектаклей «Сатирикона» — «Все оттенки голубого».

По мнению Дмитрия Кузнецова, «подобные постановки неуместны не меньше, чем праздничные салюты в дни СВО». Парламентарий предложил Ольге Любимовой вместе сходить в «Сатирикон» и оценить данный спектакль.

Я сегодня готов пригласить вас в семь вечера на спектакль про суровую драму о простом русском парне, сознавшемся в своей гомосексуальности. Я вас официально туда приглашаю, — предложил Дмитрий Кузнецов Ольге Любимовой.

Министр культуры в ответ обещала «уточнить информацию» (о спектакле. — NEWS.ru) и предложила «давать оценки спектаклю и работе Константина Аркадьевича (худрука „Сатирикона“ Константина Райкина. — NEWS.ru)» только после просмотра спектакля.

Ранее народная артистка России Лия Ахеджакова заявила NEWS.ru, что спектакль «Первый хлеб», показ которого должен был состояться 17 октября, отменили в «Современнике» не по техническим причинам, как официально заявили в театре, а из-за «исчезновения» актера Виталия Муратова. По словам Ахеджаковой, администрация «не смогла найти замену актеру, у которого всего четыре реплики». Также она заподозрила, что постановку, которую ранее ряд общественных организаций требовали снять с репертуара, могли отменить из-за «отмашки сверху».