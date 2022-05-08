Хаматова начала учить латышский язык

Чулпан Хаматова / Фото Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова сообщила о планах выучить латышский язык. Об этом актриса заявила в интервью прибалтийским каналам, пишет KP.RU.

Бывшая сотрудница «Современника» сообщила, что для работы над ролями в Новом Рижском театре ей придётся «хорошенько постараться». Как изначально пояснял прессе худрук театра, Хаматова будет выступать «на родном языке».

Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно — первый выход, — сказала актриса.

Хаматова добавила, что готова преодолевать «любые трудности», чтобы обустроиться в Европе.

Ранее «Современник» представил спектакль «Враги. История любви», в котором играла уехавшая из России Хаматова, с другой актрисой. Ею стала Светлана Иванова.