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«Совершила подвиг»: «Современник» нашёл замену Хаматовой

«Современник» представил спектакль с новой актрисой вместо уехавшей Хаматовой

Светлана Иванова / Фото Genrietta Peryan/Global Look Press

«Современник» представил спектакль «Враги. История любви», в котором играла уехавшая из России Хаматова, с другой актрисой. Ею стала Светлана Иванова, пишет StarHit.

Игра Ивановой получила самые положительные отзывы как со стороны зрителя, так и со стороны коллег. По словам актёра Сергея Юшкевича, актриса блистательно справилась со своей ролью.

Света прекрасно сделала Машу. Прекрасно! А Света за столь короткий срок просто блистательно справилась с ролью, которая, мне казалось, к ней мало имеет отношения. Я был потрясен Светой! И даже те, кто видел предыдущий вариант и новый, высоко её оценили. Она просто совершила подвиг, — высказался артист.

Что же касается самой Хаматовой, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв отметил, что невозможно во время серьёзной политической конфронтации усидеть на двух стульях. Культурные деятели разделились на два лагеря: одни являются патриотами и отстаивают интересы России, а другие ради материальных интересов позволяют себе высказываться против своей страны.

Ранее Татьяна Васильева резко высказалась по поводу громких интервью уехавшей из России Чулпан Хаматовой. Сбежавшая актриса рассказала, почему она покинула родину и ещё назвала звание народной артистки России «какой-то бредятиной».