«Ты — дура»: Васильева оценила высказывания Хаматовой о России Татьяна Васильева упрекнула оставившую родину Чулпан Хаматову

Татьяна Васильева / Фото Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Васильева резко высказалась по поводу громких интервью уехавшей из России Чулпан Хаматовой. Сбежавшая актриса рассказала, почему она покинула родину и ещё назвала звание народной артистки России «какой-то бредятиной», пишет StarHit.

Если бы я увидела Чулпан сейчас, я бы сказал ей: «Ты — дура», — лаконично высказала своё мнение Татьяна Васильева.

Об этом актриса заявила в новом шоу пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ». Васильева высказала крайнее негодование тем, что Хаматова, в частности, оставила свой фонд «Подари жизнь» и бросила детей умирать.

Перед тем, как приглашённая на шоу актриса высказалась, пранкеры дозвонились Хаматовой, представились послом Украины в Литве и заявили, что ждут беглянку у себя.

Мы обсуждали этот вопрос. Ещё будем к нему возвращаться, думать, как сделать так, чтобы было эффективней, — тут же ответила героиня нашумевшей ленты «Зулейха открывает глаза».

Кроме этого актриса рассказала, что не теряет связь с родиной и регулярно созванивается с друзьями.

Я в Россию звоню друзьям, да всем звоню. Как можно оборвать все связи? У нас огромное количество порядочных людей осталось, — авторитетно заявила Хаматова.

На вопрос, не желает ли она работать в родной стране, актриса ответила «конечно, нет».

Ранее сбежавшая из России Чулпан Хаматова открыла в Латвии онлайн-курсы по актёрскому мастерству, прикрываясь званием народной артистки РФ и актрисы театра «Современник». Курс предлагается на ресурсе «Уроки легенд», одно занятие стоит 15 тысяч рублей.