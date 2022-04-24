Хаматова открыла актёрские курсы под званием «народной артистки РФ»

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова открыла в Латвии онлайн-курсы по актёрскому мастерству, прикрываясь званием народной артистки РФ и актрисы театра «Современник». Курс предлагается на ресурсе «Уроки легенд», одно занятие стоит 15 тысяч рублей, пишет KP.RU.

Но в случае заказа курса до 28 апреля, его можно оплатить со значительной скидкой — по шесть тысяч рублей за урок. В курсе 18 занятий, они рассчитаны на русскоговорящую аудиторию. Хаматова обещает за весь курс обучить тонкостям работы актёра в театре и кино, подготовить ученика к кастингам и взаимодействию с режиссёрами и партнёрами, а также обучить постановке речи и удержанию внимания зрителей.

Сама «легенда» при этом не чурается указать, что она является актрисой московского «Современника» и народной артисткой России. Хотя только недавно Хаматова публично заявила, что это звание ничего для неё не значит и она готова от него отказаться.

В Латвии негативно высказывающаяся о россиянах и своей родине актриса поселилась в собственном доме, в 80 километрах от Риги. Девять лет назад Хаматова купила в этом месте участок, а затем построила на российские гонорары дом в элитном экопосёлке. Деревня рассчитана на состоятельных людей, здесь всего 300 домов. Жильё в посёлке стоит €300–400 тысяч (43–57 млн рублей).

Ранее имя Чулпан Хаматовой убрали из списка состава актёров театра «Современник», где актриса проработала более 20 лет. На сегодня актриса официально расторгла свои отношения с «Современником»: ни её фамилии, ни фото нет на сайте бывшего работодателя.