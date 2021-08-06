Актриса Галина Короткевич скончалась в Санкт-Петербурге на 100 году жизни

В Санкт-Петербурге в возрасте 99 лет умерла актриса, народная артистка РСФСР Галина Короткевич. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

Короткевич умерла 5 августа вечером. До своего столетнего юбилея она не дожила две недели.

По словам Виктора Новикова, в театре готовились отметить эту дату. Актриса служила там с 1962 года и сыграла не один десяток ролей как в калссических пьесах, так и в произведениях современной драматургии.

Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад, — сказал худрук театра.

Галина Короткевич родилась в Петрограде 18 августа 1921 года. Карьеру актрисы начала во время Великой Отечественной войны, была участницей фронтовых бригад.

В 1946-11961 годах она служила в Новом театре (ныне Театр имени Ленсовета), затем переешла в Театр имени Веры Комиссаржевской. За время работы там она исполнила роль Норы в спектакле по драме Генрика Ибсена «Кукольный дом» более 400 раз. Также более 800 раз выходила на сцену в постановке «Милионерша» Бернарда Шоу.

Первой ролью Короткевич в кино стала роль Надежды Ковровой в фильме «Весна в Москве» (1953).

В 1956 году Галина Короткевич получила звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1974 — Народной артистки РСФСР.

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