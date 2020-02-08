https://static.news.ru/photo/d9c565a4-4a84-11ea-8e2e-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор теннисного турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy по общим вопросам Владимир Камельзон заявил о желании организовать проводы из спорта Марии Шараповой на турнире в 2021 году.

Думаю, она потихоньку будет сворачивать свою работу. Если она поиграет этот год, то я приложу усилия, чтобы устроить ей хорошие проводы на петербургском турнире следующего года, есть такая идея, — цитирует Камельзона РИА Новости.

На данный момент Шарапова занимает 369-е место в рейтинге WTA. Спортсменка пропустит турнир в Санкт-Петербурге из-за травмы.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Шарапова «топчется на месте» и не развивается из-за постоянных травм.