https://static.news.ru/photo/33088766-4104-11ea-9206-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка, в прошлом первая ракетка мира Мария Шарапова пропустит St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча.

По словам генерального директора турнира Александра Медведева, 26 января представители Шараповой уведомили организаторов, что спортсменка точно не выйдет на корт в Петербурге.

Отказ Шараповой станет «серьёзной потерей для турнира», но соревнования всё равно пройдут «на высоком уровне», считает Медведев. Как отметили в издании «Невские новости», участницами St. Petersburg Ladies Trophy станут теннисистки из первой и второй десяток мирового рейтинга.

Турнир пройдёт 10-16 февраля.

Как писал NEWS.ru, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Шарапова «топчется на месте» и не развивается из-за постоянных травм.