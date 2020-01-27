Российская теннисистка, в прошлом первая ракетка мира Мария Шарапова пропустит St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча.
По словам генерального директора турнира Александра Медведева, 26 января представители Шараповой уведомили организаторов, что спортсменка точно не выйдет на корт в Петербурге.
Отказ Шараповой станет «серьёзной потерей для турнира», но соревнования всё равно пройдут «на высоком уровне», считает Медведев. Как
Турнир пройдёт 10-16 февраля.
Как писал NEWS.ru, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Шарапова «топчется на месте» и не развивается из-за постоянных травм.
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