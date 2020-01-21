https://static.news.ru/photo/86b5521c-3c46-11ea-af6f-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментируя вылет Марии Шараповой с Australian Open, заявил, что у экс-первой ракетки мира нет нормальной подготовки.

У Марии нет нормальной подготовки, все время одни травмы... Прежде всего надо нормально избавиться от повреждений, а затем говорить о каком-то результате, — приводит слова Тарпищева Sport24.

Тарпищев добавил, то у спортсменки нет никакой системности, отсюда и три влета в первых кругах на турнирах «Большого шлема», а между тем молодые подрастают и «Мария топчется на месте и время бежит против неё».

Как сообщалось, что Мария Шарапова проиграла в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 19-й ракетке турнира хорватке Донне Векич со счётом 3:6, 4:6 и вылетела с турнира. Таким образом, россиянка в третий раз подряд вылетает в первом круге на турнирах Большого шлема, писалNEWS.ru.