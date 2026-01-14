Ошибочная радость за победу теннисиста Офнера попала на видео Теннисист Офнер порадовался раньше времени победе в матче и проиграл

Австрийский теннисист Себастьян Офнер раньше времени отпраздновал победу в матче квалификации Australian Open, сообщает The Independent. Он повел 7:1 на последнем тай-брейке, победно вскинув руки.

В итоге матч продолжился после этого жеста. Победу в нем со счетом 13:11 одержал соперник Офнера — Нишеш Басаваредди.

Ранее советский теннисист Александр Метревели заявил, что теннисист Даниил Медведев может показать хорошую игру на Australian Open. Он отметил, что тот может стать лучшим среди российских спортсменов. Советский спортсмен также подчеркнул, что теннисистка Мирра Андреева должна дойти до четвертьфинала.

До этого заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук посоветовал 18-летней Мирре Андреевой прибавить в скорости и атлетизме. Он выразил надежду, что спортсменка из РФ еще прибавит в силу своего юного возраста.

Кроме того, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что Андреевой следует пережить то, что сейчас происходит. По его словам, спортсменка еще не сформирована для того уровня, на котором пытается играть. Тарпищев также признал, что теннисистка достойна своего места в рейтинге WTA.