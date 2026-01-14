Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:22

Ошибочная радость за победу теннисиста Офнера попала на видео

Теннисист Офнер порадовался раньше времени победе в матче и проиграл

Себастьян Офнер Себастьян Офнер Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Австрийский теннисист Себастьян Офнер раньше времени отпраздновал победу в матче квалификации Australian Open, сообщает The Independent. Он повел 7:1 на последнем тай-брейке, победно вскинув руки.

В итоге матч продолжился после этого жеста. Победу в нем со счетом 13:11 одержал соперник Офнера — Нишеш Басаваредди.

Ранее советский теннисист Александр Метревели заявил, что теннисист Даниил Медведев может показать хорошую игру на Australian Open. Он отметил, что тот может стать лучшим среди российских спортсменов. Советский спортсмен также подчеркнул, что теннисистка Мирра Андреева должна дойти до четвертьфинала.

До этого заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук посоветовал 18-летней Мирре Андреевой прибавить в скорости и атлетизме. Он выразил надежду, что спортсменка из РФ еще прибавит в силу своего юного возраста.

Кроме того, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что Андреевой следует пережить то, что сейчас происходит. По его словам, спортсменка еще не сформирована для того уровня, на котором пытается играть. Тарпищев также признал, что теннисистка достойна своего места в рейтинге WTA.

теннис
спорт
победы
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦБ представил проект о новой отчетности по мошенническим операциям
Молодая мама оказалась жертвой инцеста: в Тыве задержали отца-насильника
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.