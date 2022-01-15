Медведев получил шанс стать первой ракеткой мира из-за депортации Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев благодаря аннулированию визы сербского спортсмена Новака Джоковича получил шанс стать первой ракеткой мира в случае победы на Australian Open. 31 января серб потеряет 2000 рейтинговых очков из 11 015, в то время как Медведев в случае победы 30 января добавит к своим 8935 ещё 2000 очков, что принесёт ему титул первой ракетки мира. Такую же возможность получил и немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев, имеющий в активе 7970 баллов.
По предварительной информации, очки Джоковича будут списаны 31 января — на следующий день после финала одного из четырёх престижнейших теннисных турниров.
Утром 16 января суд
14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз постановил аннулировать визу сербскому теннисисту, несмотря на выигранную в суде Мельбурна апелляцию. 7 января спортсмен был задержан в аэропорту Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, из-за проблем с документами.