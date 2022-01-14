Теннисисту Новаку Джоковичу аннулировали визу в Австралии

Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук снова постановил аннулировать визу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, сообщает издание The Age. Согласно решению австралийского ведомства, спортсмену также придётся покинуть страну в ближайшее время. Одновременно с этим Джоковичу будет запрещено въезжать в Австралии на протяжении трёх лет.

Сегодня я воспользовался своими полномочиями в соответствии со статьей 133C(3) Закона о миграции, чтобы аннулировать визу, имевшуюся у Новака Джоковича, по его состоянию здоровья и для сохранения порядка, на основании общественного интереса, — сообщил Хоук.

Ранее австралийский суд постановил, что визу спортсмена аннулировали незаконно. Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию серба и постановил освободить его в течение получаса после завершения заседания. Такое решение было принято из-за того, что в мельбурнском аэропорту Джоковичу не дали возможности предоставить все необходимые документы и проконсультироваться с юристами.

7 января сербский теннисист Новак Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, из-за проблем с документами.

34-летний спортсмен не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода от вакцинации против COVID-19. До заседания суда теннисист проживал в охраняемой гостинице для беженцев и не имел права покидать её территорию.