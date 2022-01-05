20-кратному чемпиону турниров «Большого шлама», теннисисту Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию из-за путаницы с визами, сообщает The Times.

По данным источника, Джокович пытался заехать в Австралию по визе, которая не допускает въезда в страну с отсутствующей вакцинной от коронавируса.

Спортсмен прилетел в Австралию в ночь на 5 января (по местному времени) и не сумел пройти паспортный контроль.

4 января стало известно, что Джокович сможет выступить на Australian Open, несмотря на отсутствие вакцины. Он получил специальное разрешение от властей штата Виктория. Однако в штате Виктории отказали спортсмену в помощи с получением необходимой визы.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Джокович является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пригрозил отправить Новака Джоковича домой. Такой была реакция политика на сообщения о том, что теннисист получил медотвод от вакцинации против коронавируса и сыграет на Australian Open.