Джокович выиграл суд и восстановил австралийскую визу

Сербский теннист, первый номер мирового рейтинга Новак Джокович выиграл дело в суде Мельбурна, таким образом решение об аннулировании его визы отменено. Ранее его не пустили в страну из-за отсутствия справки о вакцинации от коронавируса. Трансляция заседания суда шла на YouTube.

Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию серба и постановил освободить его в течение получаса после завершения заседания. Такое решение было принято из-за того, что в мельбурнском аэропорту Джоковичу не дали нормальной возможности предоставить все необходимые документы и проконсультироваться с юристами.

При этом представитель австралийского МВД предупредил судью, что министерство иммиграции и гражданства до сих пор имеет возможность отмены визы серба при помощи личных полномочий министра. В таком случае Джоковича все равно депортируют, и он на три года лишится возможности въехать в страну.

7 января сербский теннисист Новак Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, из-за проблем с документами.

34-летний спортсмен не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода от вакцинации против COVID-19. До заседания суда теннисист проживал в охраняемой гостинице для беженцев и не имеел права покидать её территорию.