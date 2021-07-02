Кафельников оценил сообщения про «травяной заговор» против теннисистов

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал NEWS.ru скандал на Уимблдоне. Спортсмены один за одним падают и получают травмы, причём даже те, кто знает травяное покрытие лучше всех. Главный пример — Серена Уильямс.

Кто вообще об этом говорит, что трава скользкая? Травяное покрытие такое всегда. Футболисты что ли не падают? Это такое покрытие. Не вижу криминала. Никакого заговора против теннисистов нет. Мы все падали, — сказал Кафельников.

По его словам, проблема спортсменов может заключаться в кроссовках, которые они выбирают на игры.

Кто-то, может, не в тех кроссовках играет. Подошва должна быть соответствующая, играть надо в шипах. Сетуют на скользкую траву, но она на то и трава, чтобы скользить, — заключил он.

Все первые дни Уимблдона прошли в атмосфере шока. В матче Серены Уильямс, шестикратной победительницы этого турнира, с белоруской Александрой Соснович при счёте 3:3 в первом сете Серена неудачно оступилась и в слезах покинула корт. Она не смогла продолжить матч.

Затем проблема коснулась и Адриана Маннарино, который в четвёртом сете матча с Роджером Федерером очень жёстко поскользнулся. Но это ещё не всё: даже такие такие мастера игры на траве как Новак Джокович и Энди Маррей падали во время своих матчей по четыре-пять раз.