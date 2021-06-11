Серб Джокович стал победителем «Ролан Гаррос»

https://static.news.ru/photo/1c4ad378-cc70-11eb-8081-96000091f725_660.jpg Новак Джокович Фото: Thibault Camus/AP/ТАСС

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 и стал победителем «Ролан Гаррос». Серб во второй раз в карьере выиграл в Открытом чемпионате Франции.

Продолжительность встречи составила четыре часа 12 минут. За это время Джокoвич сделал пять подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также на его счету пять реализованных брейк-пойнтoв из шестнадцати. Циципaс реализовал три брейк-пoйнта из восьми, сделал четырнадцать эйсoв и допустил четыре двойные ошибки.

Это вторая победа Джокoвича на Открытом чемпионате Франции. Ранее ему это удавалось в 2016-м, когда серб в финале оказался сильнее Энди Мaррея (Великобритания).

Ранее стало известно, что испанская теннисистка Карла Суарес Наварро большой чемпионкой не была, «шлемов» не выигрывала, но несколько очень хороших побед всё-таки одержала. И главная из них — над раком. Преодолев болезнь, 32-летняя теннисистка не собирается останавливаться на достигнутом и уже бросила себе новый вызов — вернуться на корт и сыграть на «Ролан Гаррос — 2021».