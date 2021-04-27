Не боялась, что умираю: как побеждавшая Шарапову испанка перенесла рак

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро неплохо известна любителям тенниса во всём мире в основном из-за своего характера. Ты никогда не можешь быть уверен, что победил её, пока не реализовал матчбол, так как она будет сражаться вне зависимости от счёта. Большой чемпионкой Наварро не была, «шлемов» не выигрывала, но несколько очень хороших побед всё-таки одержала. И главная из них — над раком. Преодолев болезнь, 32-летняя теннисистка не собирается останавливаться на достигнутом и уже бросила себе новый вызов — вернуться на корт и сыграть на «Ролан Гаррос — 2021».

Об излечении от лимфомы Ходжкина испанка сообщила 22 апреля, а спустя четыре дня дала интервью L'Equipe, где рассказала о ходе болезни и планах после неё.

Я помню, как была в больнице, зашёл врач и сказал, что у меня лимфома. Первым делом я спросила: «Как это лечится?» Он сразу сказал, что меня ждёт семь месяцев химиотерапии. Конечно, это был серьёзный удар, мне было грустно, но только в тот день. На следующий я уже была настроена позитивно. У меня не было мыслей, что могу умереть. Врач убедил меня, что шансы на выздоровление высокие, что этот рак научились хорошо лечить, что я молодая, спортивная. Я не боялась, что это конец, — сказала она.

О болезни Карлы стало известно в сентябре 2020 года. На тренировке у неё появилась тошнота. Изначально в её команде подумали, что это коронавирус, но анализы были отрицательные. Врачи взяли у неё кровь на анализ, после чего обнаружили лимфому.

AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Этот вид рака сейчас действительно лечится нормально. Около 80% заболевших приходят к ремиссии, которая может считаться полным излечением, если нет рецидивов в течение пяти лет. В большинстве случаев их не бывает. Из известных теннисисток до Наварро с этой болезнью столкнулась россиянка Алиса Клейбанова. В 2011 году она заболела, в следующем вылечилась, а затем какое-то время ещё играла в теннис, но вернуться в топ-30 не получилось. Два сезона Алиса пробыла за пределами первой сотни и завершила карьеру в возрасте 24 лет.

Теперь о возвращении на корт задумывается и Наварро. Она перенесла химиотерапию и уже почти отрастила волосы до той длины, которая была до болезни. Карла возобновила теннисные тренировки и планирует сыграть на «Ролан Гаррос», который пройдёт с 30 мая по 13 июня.

С 1 марта я более-менее нормально тренируюсь: по утрам теннис, днём — физическая подготовка. Сейчас выдерживаю полтора часа. Выносливости ещё не хватает, но ничего страшного. А чувство мяча никуда не делось. Я мечтаю сыграть на «Ролан Гаррос», но нужно будет посмотреть, готов ли организм. Врачи разрешили играть, но мне нужно быть осторожной, если появится утомление. Наверное, я решу за неделю до старта, — сказала Карла.

Правда, возвращение это будет скорее символическим, потому что после 2021 года Наварро играть в профессиональный теннис точно не планирует. Она хочет выступить на нескольких турнирах в этом сезоне, в том числе на Олимпиаде в Токио, а после лета закончить. Цель этого камбэка — завершить с теннисом на корте, а не в больнице. На своих условиях, что называется. Карла хочет, чтобы её запомнили как классную теннисистку, а не как пациентку больницы.

carlasuareznava/instagram.com

Но как бы ни сложилось возвращение испанки, любители тенниса её не забудут. Наварро добивалась приличных результатов, была шестой ракеткой мира, играла в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2018. Тот турнир уж точно в России помнят, потому что в четвёртом круге испанка остановила Марию Шарапову. Тогда казалось, что Маша находит свою игру после дисквалификации за мельдоний и травмы плеча, тем более это был Нью-Йорк, где Шарапова всегда играла в лучший теннис. Но Суарес нанесла ей поражение на корте Артура Эша. Вероятно, тогда Мария впервые задумалась об уходе из спорта.

Словом, яркие моменты на корте у Карлы были, но, как она сама сказала, лимфома Ходжкина — её самый сложный соперник. И она его победила.